Обвиняемый в мошенничестве экс-командующий 58-й армии Иван Попов потребовал отвода судьи

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Попов потребовал отвода судьи по делу

Экс-командующий 58-й армии генерал-майор Иван Попов потребовал отвода судьи Дмитрия Летуновского, который еще не преступил к рассмотрению дела о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом в среду, 16 октября, сообщает ТАСС.

Попов заявил, что установлены обстоятельства личной заинтересованности судьи в исходе его дела. По словам генерал-майора, в действиях судьи усматривается предвзятость и стремление к вынесению обвинительного приговора.

В октября Попов требовал вернуть дело в прокуратуру для дополнительного расследования, но Тамбовский гарнизонный военный отказался возвращать дело прокурору.

В октябре суд продлил срок домашнего ареста генералу Попову