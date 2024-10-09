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17:04, 9 октября 2024Силовые структуры

Суд продлил срок домашнего ареста генералу Попову

В Тамбове военный суд продлил на полгода домашний арест генерал-майору Попову
Начало событий в новости Фигуранта по делу Попова обвинили в мошенничестве и превышении полномочий

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Тамбове гарнизонный военный суд продлил срок домашнего ареста экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

По данным агентства, домашний арест Попова продлен на полгода. По словам Буйновского, суд отказался изменять подсудность рассмотрения уголовного дела на Запорожье, при этом само дело отказались вернуть прокурору для дополнительного расследования. Также он сказал, что суд отказался закрывать процесс по делу. Адвокат отметил, что 16 октября суд в 10:30 утра по мск времени приступит к рассмотрению дела в отношении генерал-майора Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге. Кроме того, 16 октября суд рассмотрит материалы в отношении бизнесмена Сергея Моисеева. Буйновский подчеркнул, что домашний арест Моисееву также продлен на полгода. Первое заседание по существу дела пройдет в открытом режиме — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Сергей Моисеев является фигурантом дела генерала Попова. Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), уточнила представитель суда. Ранее Моисеев признал вину. Генерала Попова арестовали 21 мая. Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Вину Попов не признает, на судебном заседании он рассказал об участии в боевых действиях в зоне СВО

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      Анна Габай
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