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05:21, 12 июня 2024Силовые структуры

Фигуранта по делу Попова обвинили в мошенничестве и превышении полномочий

ТАСС: фигуранта по делу Попова обвинили в мошенничестве и превышении полномочий

Фото: Unsplash

Военные следователи обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий второго фигуранта уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, также арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом передает ТАСС.

В 235-м гарнизонном военном суде уточнили, что второй фигурант Моисеев С.В. отказался обжаловать решение о заключении под стражу. Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), уточнила представитель суда.

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Ранее суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела Попова. Его показания легли в основу дела, фигуранту предъявлено аналогичное обвинение.

Попова арестовали 21 мая. Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Вину Попов не признает, на судебном заседании он рассказал о боевых действиях в зоне СВО.

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      Марина Совина
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