По делу генерала Попова арестовали еще одного фигуранта

По делу генерала Попова о мошенничестве арестовали еще одного фигуранта

Суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, также арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках уголовного дела в отношении Попова в СИЗО на два месяца одним из столичных судов отправлено гражданское лицо. Его показания также легли в основу дела, ему предъявлено аналогичное обвинение», — отметил собеседник агентства.

При этом он не стал называть фамилию второго фигуранта.

Ивана Попова арестовали 21 мая. Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Вину Попов не признает, на судебном заседании он рассказал о боевых действиях в зоне специальной военной операции.

В течение последнего месяца были арестованы заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов. Обоим вменяются должностные преступления.

Ранее адвокат Ивана Попова рассказал, что военнослужащий, арестованный по подозрению в мошенничестве, не мог дать изобличающие показания на кого-либо, поскольку узнал, что ему вменяют, только на стадии предварительного расследования

