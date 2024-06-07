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14:31, 7 июня 2024Силовые структуры

Адвокат объяснил невозможность дачи генералом Поповым изобличающих показаний

Адвокат Буйновский: генерал Попов априори не мог дать изобличающие показания

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Генерал Иван Попов, арестованный по подозрению в мошенничестве, не мог дать изобличающие показания на кого либо, поскольку узнал, что ему вменяют, только на стадии предварительного расследования, сообщил адвокат военнослужащего Сергей Буйновский в разговоре с «Лентой.ру».

«Иван Иванович Попов никаких изобличающих показаний ни на себя самого, ни на иных лиц не давал. Поскольку о том, что ему вменяют, ему стало известно на стадии предварительного расследования. Поэтому изобличать кого-либо он априори не может», — рассказал адвокат Попова.

По словам Буйновского, опубликованная ранее информация об изобличающих показаниях на других участников преступления не соответствует действительности.

«Она неверно истолкована. То есть Попов вину не признавал, ни на кого никаких показаний в части совершения каких-либо противоправных действий не давал», — заключил он.

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Ранее ТАСС сообщил, что арестованный за особо крупное мошенничество бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов предоставил изобличающие показания на других участников преступления.

Попова арестовали 21 мая. Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере.

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      Алена Шевченко
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