Москалькова обсудила с депутатами решение суда оставить генерала Попова в СИЗО

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с депутатами, посвященную итогам ее работы в прошлом году, и обсудила дело экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. В частности, омбудсмен удивилась решению суда по его аресту.

Отвечая на вопрос бывшего командующего ВДВ, генерала-полковника Владимира Шаманова, Москалькова рассказала о своей реакции на отказ 235-й гарнизонного военного суда выпустить Попова из следственного изолятора (СИЗО). Она отметила, что была удивлена решением суда, несмотря на то, что следствие просило о переводе генерала под домашний арест, и пообещала изучить дело авторитетного среди солдат военачальника.

В случае поступления обращения я запрошу решение суда и посмотрю, какие были у суда аргументы для применения этой меры пресечения. Готова на это обратить особое внимание Татьяна Москалькова Уполномоченный по правам человека в России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Попову дважды отказывали в переводе из СИЗО под домашний арест

Заседание о рассмотрение ходатайства о переводе из СИЗО бывшего командующего 58-й армией, подозреваемого в мошенничестве, прошло в закрытом режиме 27 мая. Следствие в суде назвало адрес генерала, где он должен был находиться во время домашнего ареста. Однако суд снова оставил Попова под стражей. Сам подсудимый на это улыбнулся и поднял сжатую в кулак руку.

Адвокат подсудимого Сергей Буйновский пояснил, что против изменения меры пресечения генерал-майору выступил прокурор.

Несколькими днями ранее адвокат Попова уже пытался добиться перевода подзащитного из СИЗО. Он отмечал, что оснований для ареста генерал-майора нет. Но просьба о смягчении меры пресечения была отклонена.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В деле Попова изначально фигурировал другой генерал

Бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией арестовали 21 мая по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России о мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении металлоконструкций на более чем 130 миллионов рублей. Попову грозит до десяти лет тюремного заключения.

При этом российские военные неоднозначно отреагировали на арест генерал-майора. Многие военные высказались о Попове, называв его одним из самых уважаемых генералов, который делал честные доклады о проблемах в Армии России.

Позднее стало известно, что изначально в деле Попова был другой фигурант — неназванный генерал, почивший в зоне СВО. Он перевел Попову 500 тысяч рублей, якобы вырученных за продажу металла, полученного незаконным путем. Однако, по данным источников «Коммерсанта», данные средства якобы были одолжены генералом, чья личность не раскрывается. В связи с тем, что первый фигурант почил, уголовное преследование в его отношении было прекращено, и в качестве подозреваемого в деле оказался Попов.