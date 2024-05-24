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10:40, 24 мая 2024Силовые структуры

Арестованный генерал Попов может выйти из СИЗО. Его уважают в войсках за честные доклады о проблемах армии

«Ъ»: арестованного генерала Минобороны России Попова подготовили к освобождению

Фото: Минобороны РФ / Wikimedia Commons

Защита обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС России генерал-майора Ивана Попова обжаловала его арест. Об этом заявил адвокат подзащитного Сергей Буйновский.

По словам юриста, Попов своевременно приходил на допросы. Помимо этого, он не может оказывать давление на свидетелей и скрыться за границей. Таким образом, оснований для ареста генерал-майора нет, заверил адвокат.

На фоне этого следствие обратилось к суду, чтобы мера пресечения была заменена на домашний арест. Новое заседание назначено на 24 мая.

235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией 21 мая. В отношении него возбудили дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Российскому генералу вменили хищение с причинением ущерба в особо крупном размере.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российские военные неоднозначно отреагировали на арест Попова

На фоне произошедшего многие военные высказались о Попове, утверждая, что он один из самых уважаемых генералов Российской армии. «Он один из тех, кто, командуя своими подчиненными, остановил контрнаступление противника на запорожском направлении в июне 2023 года», — отмечал связанный с частной военной компанией «Вагнер» Telegram-канал Grey Zone.

Также, по данным канала, Попова уважают в войсках за честные доклады.

В июле 2023 года он выступал с докладом перед начальником Генерального штаба генералом армии Валерием Герасимовым в штабе объединенной группировки войск в Ростове-на-Дону. Там он как есть рассказал о проблемах в армии

Grey ZoneTelegram-канал

Военный корреспондент Александр Сладков писал, что «никто такого не ожидал». Генерал-майора Попова изначально вызывали «то ли в следствие, то ли в прокуратуру» из-за разных вопросов про гуманитарную помощь. «Я в нем коммерческого движения никогда не замечал. Попов не вор. Он — солдат, — сообщал Сладков. — У нас и воров прощают или не сажают вовсе. Солдат на это не всегда может рассчитывать».

Российский политолог Сергей Марков также подтвердил, что корреспонденты и блогеры отрицательно отнеслись к сообщениям об аресте генерала Попова. В то же время он заявил, что «это сообщество отражает скорее мнение бойцов СВО». В соцсетях политолог добавил, что масштабная чистка Российской армии продолжается.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В последние дни появились сообщения о задержаниях и арестах членов Минобороны

23 мая был арестован еще один человек из Минобороны — начальник управления департамента военного ведомства по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий. 23 мая также был задержан начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Кроме того, он занимает пост заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Позднее его арестовали, а дома прошли обыски.

В конце апреля также был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов. 13 мая стало известно о задержании генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова — начальника Главного управления кадров Минобороны. СКР начал уголовное дело в отношении главного кадровика министерства, заподозрив его в получении взятки в особо крупном размере. Позднее он также обжаловал свой арест.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что задержания представителей Минобороны России связаны с системной борьбой с коррупцией. «То, что произошли задержания, — это часть системной борьбы, которую государство проводит по очищению своих рядов», — подметил он.

Задержания начались на фоне смены главы Минобороны

Все события, связанные с задержаниями и арестами представителей Минобороны, происходили на фоне смены главы ведомства. На место Сергея Шойгу был назначен бывший вице-премьер Андрей Белоусов.

Также был освобожден от должности заместитель главы Минобороны Юрий Садовенко. Он занимал пост при экс-министре обороны более 11 лет. Теперь его место займет аудитор из Счетной палаты Олег Савельев.

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      Варвара Кошечкина
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