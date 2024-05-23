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16:43, 23 мая 2024Силовые структуры

Следователи раскрыли детали обвинения экс-командующего 58-й армией Попова

Следствие обвиняет экс-командующего 58-й армией Попова в хищении металлопроката

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России (ВС РФ) Ивана Попова обвиняют в причастности к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката в 2023 году. Детали обвинения в четверг, 23 мая, «Ленте.ру» раскрыла официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, речь идет об изделиях, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Все материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость превышает 130 миллионов рублей.

Об аресте генерал-майора Попова стало известно 21 мая. Изначально ущерб от хищений при возведении линии обороны в зоне специальной военной операции оценивался в 100 миллионов рублей.

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      Владимир Седов
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