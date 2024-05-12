Путин представил кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны вместо Шойгу

Нынешний министр обороны Сергей Шойгу покинет свой пост, на его место президент России Владимир Путин предложил бывшего вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщили в Совете Федерации.

В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложен на должность Министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович Совет Федерации

Уточняется, что сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

Ранее стало известно, что Андрей Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы. На место Белоусова, курировавшего экономический блок, в правительстве предложен глава Минпромторга Денис Мантуров.

В Кремле объяснили причины назначения Белоусова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина предложить Белоусова на должность министра обороны России. По его словам, назначение гражданского человека главой оборонного ведомства повысит открытость Минобороны для инноваций и передовых идей.

Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. Вот, видимо, поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Песков напомнил, что в прошлом Белоусов успешно возглавлял Минэкономразвития России, на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что назначение нового министра обороны не изменит сложившейся системы координат, поскольку кадровых перестановок в Генштабе не ожидается.

Это назначение не изменяет системы координат. Военная составляющая будет прерогативой главы Генштаба Валерия Герасимова, тут изменений не предусматривается Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил в беседе с РИА Новости, что решение президента о назначении Белоусова министром обороны говорит о том, что на сегодня ведомство нуждается именно в таком человеке.

Какую должность предложат Шойгу?

Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра обороны страны Сергея Шойгу на пост секретаря Совета безопасности страны.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации». Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации официальный сайт Кремля

Сергей Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Прежнего секретаря Совбеза Николая Патрушева Путин указом освободил от должности.

Песков рассказал, что Патрушев освобожден от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. Официальный представитель Кремля пообещал в течение ближайших нескольких дней сообщить о его новом назначении.

Чем известен Андрей Белоусов?

Андрей Белоусов — российский государственный деятель, доктор экономических наук, бывший первый заместитель председателя правительства РФ.

В 1981 году он с отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик» и долгое время занимался научной деятельностью. В 2006 году защитил диссертацию по теме «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики» и получил докторскую степень.

С 2006 по 2008 год Белоусов был замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития. В 2012-2013 годах он возглавлял Минэкономразвития.

С 2013 по 2020 год государственный деятель являлся помощником президента России по экономическим вопросам. В январе 2020 года он был назначен первым заместителем председателя правительства России и занимал эту должность до 7 мая 2024 года.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая.

Кабинет министров будет впервые избран по новым правилам. Согласно новым нормам, кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и большинства министров будут утверждены Госдумой.

10 мая депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина премьер-министром страны. За него отдали голоса 375 человек, при этом 57 депутатов от голосования воздержались.