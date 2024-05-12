Шойгу покинет пост министра обороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу покинет свой пост после утверждения нового состава правительства. На должность главы Минобороны президент Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова, сообщили в Совете Федерации.
Кандидатура министра обороны будет утверждена по итогам рассмотрения в Совфеде, консультации состоятся на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.
Также стало известно, что Путин предложил переназначить Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел (МИД).
11 мая сообщалось, что Андрей Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы. На его должность предложен глава Минпромторга Денис Мантуров.