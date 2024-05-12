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21:26, 12 мая 2024Россия

Шойгу покинет пост министра обороны России

Шойгу покинет пост министра обороны РФ, предложена кандидатура Белоусова
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу покинет свой пост после утверждения нового состава правительства. На должность главы Минобороны президент Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова, сообщили в Совете Федерации.

Кандидатура министра обороны будет утверждена по итогам рассмотрения в Совфеде, консультации состоятся на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

Также стало известно, что Путин предложил переназначить Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел (МИД).

11 мая сообщалось, что Андрей Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы. На его должность предложен глава Минпромторга Денис Мантуров.

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      Марина Совина
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