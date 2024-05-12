Шойгу покинет пост министра обороны России

Шойгу покинет пост министра обороны РФ, предложена кандидатура Белоусова

Министр обороны России Сергей Шойгу покинет свой пост после утверждения нового состава правительства. На должность главы Минобороны президент Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова, сообщили в Совете Федерации.

Кандидатура министра обороны будет утверждена по итогам рассмотрения в Совфеде, консультации состоятся на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

Также стало известно, что Путин предложил переназначить Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел (МИД).

11 мая сообщалось, что Андрей Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы. На его должность предложен глава Минпромторга Денис Мантуров.