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21:22, 12 мая 2024Россия

Путин предложил кандидатуру на пост главы МИД

Путин предложил переназначить Лаврова на пост главы МИД России
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел (МИД) страны. Об этом говорится в Telegram-канале Совета Федерации.

Российский лидер внес на рассмотрение в Совет Федерации кандидатуру на должность главы внешнеполитического ведомства.

Совет Федерации должен не позднее, чем через неделю, проинформировать Путина об итогах рассмотрения представленной кандидатуры. Затем президент сможет подписать указ о назначении.

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      Марина Совина
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