Путин предложил кандидатуру на пост главы МИД

Путин предложил переназначить Лаврова на пост главы МИД России

Российский президент Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел (МИД) страны. Об этом говорится в Telegram-канале Совета Федерации.

Российский лидер внес на рассмотрение в Совет Федерации кандидатуру на должность главы внешнеполитического ведомства.

Совет Федерации должен не позднее, чем через неделю, проинформировать Путина об итогах рассмотрения представленной кандидатуры. Затем президент сможет подписать указ о назначении.