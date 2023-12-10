Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:53, 10 декабря 2023Россия

Лавров высказался о дальнейшей работе на посту главы МИД России

Лавров заявил, что будет служить своей стране столько, сколько она нуждается

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что будет служить своей стране столько, сколько она в нем нуждается. Комментарий дипломата о дальнейшей работе на посту министра иностранных дел передает РИА Новости.

«Я на самом деле не понимаю, почему вы задаете этот вопрос. Я служу моей стране столько, сколько я моей стране нужен», — ответил глава МИД на вопрос о том, сколько, по его мнению, он будет оставаться в этой должности.

Ранее экс-посол США в России заявил о важности Лаврова на посту главы МИД и подчеркнул, что он очень важен для Кремля. «Президент России Владимир Путин знает, насколько он эффективен, он очень хорош. Он очень, очень изысканный, очень умный, очень опытный», — предположил бывший дипломат.

Сергей Лавров — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации, чрезвычайный и полномочный посол.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Совсем оборзели?» Путин резко высказался о решении Украины насчет русских

      Стало известно о глобальном дефиците пороха

      «Динамо» упустило победу над «Факелом» в матче РПЛ

      Лавров высказался о дальнейшей работе на посту главы МИД России

      Путин встретится с судьями и посетит один из российских регионов

      Лавров назвал главный результат военных действий на Украине

      Лавров заявил об осуждении атаки ХАМАС на Израиль

      Премьер Израиля выразил Путину недовольство по позиции России

      В США раскрыли преимущество России перед Украиной на фронте

      В России оценили возможный бойкот Украиной Олимпийских игр-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости