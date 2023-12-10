Лавров высказался о дальнейшей работе на посту главы МИД России

Лавров заявил, что будет служить своей стране столько, сколько она нуждается

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что будет служить своей стране столько, сколько она в нем нуждается. Комментарий дипломата о дальнейшей работе на посту министра иностранных дел передает РИА Новости.

«Я на самом деле не понимаю, почему вы задаете этот вопрос. Я служу моей стране столько, сколько я моей стране нужен», — ответил глава МИД на вопрос о том, сколько, по его мнению, он будет оставаться в этой должности.

Ранее экс-посол США в России заявил о важности Лаврова на посту главы МИД и подчеркнул, что он очень важен для Кремля. «Президент России Владимир Путин знает, насколько он эффективен, он очень хорош. Он очень, очень изысканный, очень умный, очень опытный», — предположил бывший дипломат.

Сергей Лавров — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации, чрезвычайный и полномочный посол.

