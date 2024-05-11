Андрей Белоусов покинет правительство России и перейдет на новую работу

Андрей Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы. Об этом сообщилсообщил кабмин.

Отмечается, что на место Белоусова, курировавшего экономический блок, в правительстве предложен глава Минпромторга Денис Мантуров. О новом месте работы Белоусова в данный момент не сообщается.

10 мая депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина премьер-министром страны. За него отдали голос 375 человек, при этом 57 депутатов воздержались от голосования.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации президента России Владимира Путина во вторник, 7 мая. Кабинет министров будет впервые избран по новым правилам. Согласно новым нормам, кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и большинства министров будут утверждены Госдумой.