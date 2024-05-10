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16:25, 10 мая 2024Россия

Мишустин назначен премьер-министром России

Депутаты Госдумы проголосовали за назначение Мишустина премьер-министром

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина премьер-министром. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Свои голоса за Мишустина отдали 375 человек, против не голосовал ни один парламентарий. При этом 57 депутатов воздержались от голосования — это число соответствует количеству депутатов, входящих во фракцию КПРФ в Думе.

О намерении фракции воздержаться от голосования за Мишустина ранее заявлял лидер думского объединения Геннадий Зюганов.

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