Мишустин назначен премьер-министром России

Депутаты Госдумы проголосовали за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина премьер-министром. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Свои голоса за Мишустина отдали 375 человек, против не голосовал ни один парламентарий. При этом 57 депутатов воздержались от голосования — это число соответствует количеству депутатов, входящих во фракцию КПРФ в Думе.

О намерении фракции воздержаться от голосования за Мишустина ранее заявлял лидер думского объединения Геннадий Зюганов.