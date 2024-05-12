Песков заявил о переходе Патрушева на другую работу

Песков: Патрушев перешел на другую работу, Кремль сообщит куда через пару дней

Николай Патрушев, который занимал пост секретаря Совбеза, перешел на другую работу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Патрушев освобожден от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать, и в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжит свою деятельность», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин назначил бывшего министра обороны страны Сергея Шойгу на пост секретаря Совбеза. На место Шойгу предложили Андрея Белоусова.