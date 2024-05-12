Путин предложил назначить Белоусова министром обороны России

Совфед: Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ

Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщили в Совете Федерации.

«В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложен на должность Министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в публикации.

Уточняется, что сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

11 мая сообщалось, что Андрей Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы. На его должность предложен глава Минпромторга Денис Мантуров.