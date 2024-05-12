В Кремле объяснили возможное назначение Белоусова министром обороны России

Песков: Путин хочет видеть главой Минобороны гражданского человека

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Путина назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны страны. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Минобороны должно быть открыто для инноваций, а также для внедрения передовых идей и формирования условий по экономической конкурентоспособности. «Вот видимо поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова», — предположил он.

Представитель Кремля напомнил, что ранее Белоусов успешно возглавлял Минэкономразвития России. В течение длительного времени он также занимал пост помощника президента по экономическим вопросам.

Ранее Путин предложил назначить Белоусова министром обороны России. 11 мая сообщалось, что Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы.