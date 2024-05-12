Путин снял Патрушева с должности секретаря Совбеза

Путин указом освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза России

Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ в связи с переходом на другую работу, главой государства подписан соответствующий указ, передает РИА Новости.

Новая должность Патрушева не уточняется. Также стало известно, что новым секретарем Совбеза станет бывший министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ. Сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.