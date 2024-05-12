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21:34, 12 мая 2024Россия

Путин снял Патрушева с должности секретаря Совбеза

Путин указом освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза России
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ в связи с переходом на другую работу, главой государства подписан соответствующий указ, передает РИА Новости.

Новая должность Патрушева не уточняется. Также стало известно, что новым секретарем Совбеза станет бывший министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ. Сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

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