Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза России

Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России

Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра обороны страны Сергея Шойгу на пост секретаря Совета безопасности страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации". Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что Путин снял Николая Патрушева с должности секретаря Совбеза. Новая должность Патрушева не уточняется. Министром обороны России Путин предложил назначить вице-премьера Андрея Белоусова.