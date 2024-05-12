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21:39, 12 мая 2024Россия

Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза России

Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра обороны страны Сергея Шойгу на пост секретаря Совета безопасности страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации". Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что Путин снял Николая Патрушева с должности секретаря Совбеза. Новая должность Патрушева не уточняется. Министром обороны России Путин предложил назначить вице-премьера Андрея Белоусова.

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      Марина Совина
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