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21:49, 12 мая 2024Россия

Песков высказался о дальнейшей работе начальника Генштаба

Песков: начальник Генштаба ВС России Герасимов продолжит свою деятельность
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов продолжит свою деятельность, здесь пока изменений не предусматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля высказался на фоне внесения в Совет Федерации президентом РФ Владимиром Путиным кандидатур на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

Как уточнил представитель Кремля, назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны «никоим образом не будет изменять нынешней системы координат».

«Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока в настоящее время не предусматривается», — подчеркнул Песков.

Ранее Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ. Нынешний глава ведомства Сергей Шойгу покинет свой пост после утверждения нового состава правительства.

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      Марина Совина
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