Путин уволил многолетнего заместителя Шойгу из Минобороны. Кто займет его место?

Путин назначил аудитора Счетной палаты Савельева замглавы Минобороны

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы Минобороны Юрия Садовенко, который занимал эту должность при экс-министре обороны Сергее Шойгу более 11 лет — с января 2013 года.

Указ об увольнении Садовенко вступает в силу со дня подписания — 20 мая.

До Минобороны Садовенко работал с Шойгу также в МЧС России и администрации Московской области.

Юрий Садовенко Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Место Садовенко займет аудитор из Счетной палаты

Другим указом Путин назначил на должность заместителя министра обороны аудитора Счетной палаты Олега Савельева. Как следует из текста документа, новый замглавы военного ведомства будет руководителем аппарата министерства.

Савельев был заместителем министра экономического развития России, после — министром по делам Крыма. В сентябре 2018 года назначен руководителем аппарата Счетной палаты. В 2019 году по представлению президента стал аудитором Счетной палаты. На этой должности Савельев занимался вопросами аудита обороны, нацбезопасности и правоохранительной деятельности.

Олег Савельев Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Путин говорил о необходимости вписать экономику Минобороны в общую экономику страны

Ранее глава государства назначил на пост министра обороны вместо Шойгу бывшего первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова, который также работал министром экономического развития и помощником президента по экономическим вопросам.

Как пояснил Путин, выбор Белоусова связан с возросшими расходами на оборону и безопасность, которые в этом году составят около 8,7 процента ВВП. Президент добавил, что новый министр прекрасно понимает, как вписать экономику всего силового блока и Минобороны в общую экономику страны.

Позже Белоусов также сообщил, что президент поставил перед ним задачу сделать военную экономику и работу оборонного ведомства максимально открытыми к инновациям.

В Минобороны ранее арестовали другого зама Шойгу и главного кадровика ведомства

Ранее российское Минобороны попало в центр коррупционных скандалов. 13 мая был задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов — генерала подозревают в получении взятки. До этого силовики задержали замглавы Минобороны Тимура Иванова, его также подозревают в получении взятки. По версии следствия, Иванов получал откаты от госконтрактов в строительной сфере.