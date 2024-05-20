Путин назначил нового заместителя министра обороны

Путин назначил аудитора Счетной палаты Савельева заместителем министра обороны

Президент России Владимир Путин своим указом назначил на должность заместителя министра обороны аудитора Счетной палаты Олега Савельева. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает РИА Новости.

Как следует из текста документа, новый замглавы военного ведомства будет руководителем аппарата министерства.

До сегодняшнего дня эту должность занимал генерал-полковник Юрий Садовенко. Еще одним президентским указом он был освобожден от занимаемой должности.

Ранее президент назначил на пост министра обороны бывшего первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова. Как объяснил глава государства, назначение экономиста главой военного ведомства связано с возросшими расходами на оборону и безопасность, которые в этом году составили около 8,7 процента ВВП.