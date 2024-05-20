Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:52, 20 мая 2024Россия

Путин назначил нового заместителя министра обороны

Путин назначил аудитора Счетной палаты Савельева заместителем министра обороны

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин своим указом назначил на должность заместителя министра обороны аудитора Счетной палаты Олега Савельева. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает РИА Новости.

Как следует из текста документа, новый замглавы военного ведомства будет руководителем аппарата министерства.

До сегодняшнего дня эту должность занимал генерал-полковник Юрий Садовенко. Еще одним президентским указом он был освобожден от занимаемой должности.

Ранее президент назначил на пост министра обороны бывшего первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова. Как объяснил глава государства, назначение экономиста главой военного ведомства связано с возросшими расходами на оборону и безопасность, которые в этом году составили около 8,7 процента ВВП.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      В Иране не подтвердили версию о покушении на президента. Что назвали причиной крушения вертолета?

      Россиянин изнасиловал приятеля обувной ложкой из-за женщины

      Туристка оказалась под угрозой тюрьмы из-за одного предмета в багаже

      Экс-игрок «Барселоны» заключил контракт с девушкой о сексе при каждой встрече

      Осужденную за вымогательство журналистку Баязитову вернули в Москву

      Сенатор США пригрозил МУС санкциями из-за ордера на арест Нетаньяху

      Турист заступился за иностранца в Таиланде и был жестоко избит на глазах жены

      Российские производители предупредили о подорожании вина

      Россиянин шесть лет уклонялся от армии и был оштрафован

      Путин уволил одного из заместителей главы Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше