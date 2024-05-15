Путин встретился с Белоусовым, Шойгу и генералами. Он объяснил смену министра обороны и рассказал о будущем Генштаба

Глава РФ Путин связал назначение Белоусова с увеличившимися расходами на оборону

В среду, 15 мая, президент России Владимир Путин провел встречу с командующими войсками военных округов. На ней глава государства представил нового министра обороны Андрея Белоусова и впервые прокомментировал смену главы оборонного ведомства.

По словам российского лидера, назначение Белоусова связано с возросшими расходами на оборону и безопасность, которые в этом году составили около 8,7 процента ВВП.

Напомню, что в середине 80-х годов совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли примерно 13 процентов. В 2024 году, в текущем году, у нас совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7 процента Владимир Путин президент России

Президент указал, что Белоусов прекрасно понимает, как вписать экономику всего силового блока и Министерства обороны в общую экономику страны. «Это чрезвычайно важные вещи», — резюмировал российский лидер.

Андрей Белоусов Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Путин обратился к Шойгу после его отставки с поста главы Минобороны

Президент поблагодарил экс-министра обороны России Сергея Шойгу за результаты его работы по приданию нового облика Вооруженным силам (ВС) страны.

«Этот облик последовательно создается в том числе применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы», — сказал Путин.

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Шойгу проработал министром обороны 12 лет. В воскресенье, 12 мая, Путин назначил его секретарем Совбеза. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на новом месте Шойгу будет решать широкий объем задач и находиться в непосредственном контакте с главой государства.

Решение о смене министра представитель Кремля объяснил необходимостью повысить открытость военного ведомства для внедрения «всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».

Президент высказался об изменениях в Генштабе

Во время совещания с командующими войсками военных округов российский лидер заявил, что руководство Генерального штаба остается прежним, никаких изменений в нем пока не планируется.

По словам главы государства, изменений «структуры, которая обеспечивает боевую работу», также нет.

Блок боевой работы у нас сложился. Он функционирует ритмично, действует успешно и здесь никаких изменений не предполагается Владимир Путин президент России

Днем ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров предположил, что с приходом на пост главы Минобороны Белоусова в ведомстве могут начаться чистики среди «27-летних генералов». По его словам, некоторые достижения сотрудников министерства должны стать предметом разбирательства правоохранительных органов.