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15:29, 15 мая 2024Россия

Путин обратился к Шойгу после его отставки с поста главы Минобороны

Путин поблагодарил Шойгу за работу по созданию нового облика ВС России

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин обратился к Сергею Шойгу, который покинул пост министра обороны страны. Трансляцию встречи с командующими войсками военных округов ведет Telegram-канал Кремля.

«Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству вооруженных сил, по приданию им нового облика. (...) Этот облик последовательно создается в том числе применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы», — сказал президент на встрече с военным руководством.

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Кресло министра обороны в обновленном правительстве занял Андрей Белоусов. В старом правительстве он занимал должность первого вице-премьера — на его место в обновленном кабмине назначили главу Минпромторга Дениса Мантурова. Шойгу после отставки занял пост секретаря Совбеза.

Шойгу проработал министром обороны 12 лет. В Кремле решение о смене министра объяснили необходимостью повысить открытость военного ведомства для внедрения «всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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