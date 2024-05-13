Эксперт Шурыгин: работа нового министра обороны должна отвечать будущим угрозам

От работы бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, курировавшего экономический блок правительства, во главе российского Минобороны ждут выстраивания «эффективной экономики вооруженных сил», с получением «максимума на каждый рубль оборонных расходов». Его кандидатуру на новый пост предложил президент РФ Владимир Путин.

В Кремле заявили о важности вписать экономику силового блока в экономику страны

О том, что Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого заместителя главы кабмина Михаила Мишустина, перейдет на новое место работы, стало известно в воскресенье, 12 мая. Консультации по поводу его кандидатуры в Совете Федерации пройдут 13 и 14 мая. Комментируя кадровые изменения, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о важности вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента, указав, что «на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций».

Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий экономической конкурентоспособности. Вот, видимо, поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь главы государства также обратил внимание на то, что бюджет российского военного ведомства приближается к уровню середины 80-х годов, составляя сейчас 6,7 процента ВВП. Если брать в расчет «геополитические причины», данный показатель пока не критический, но является очень важным, отметил Песков.

Белоусов во главе Минобороны РФ будет масштабной фигурой

Эксперты отмечают, что сфера деятельности Белоусова на новой должности будет «более техническая, научная, промышленная, нежели военная».

Все достаточно прозрачно — нужна, в первую очередь, экономическая эффективность, нужно ресурсное обеспечение армии, и для этого в большей степени подходит человек, который досконально знает экономику России Евгений Минченко политолог

Как напомнил военный эксперт Владислав Шурыгин, в российской системе глава Минобороны, в отличие от руководителя Генштаба, «не ведет боевые действия».

«Задача министра обороны — работать с ВПК, конструкторскими бюро, создавать объекты, которые потребуются через 5–10 лет. И в какой-то степени это человек, который опережает время, поэтому от нового министра ждут строительства вооруженных сил, которые будут отвечать именно будущим угрозам», — отметил специалист.

Также ожидается, что новый руководитель займется корректировкой деятельности административного аппарата Минобороны, в частности аудитом его работы, а также проведет достаточно серьезные перестановки. Первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин считает, что, в отличие от своего гражданского предшественника на новому посту Анатолия Сердюкова, «у Белоусова не будет узкой бухгалтерской задачи в Минобороны, он будет куда более масштабной фигурой в ведомстве».

Белоусова называют государственником, умеющим абстрагироваться от попыток влияния

По словам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича в этом Белоусову, умело совмещающему рыночную и плановую составляющие, поможет многолетний опыт работы в Минэкономразвития, аппарате правительства, и администрации президента. Также среди преимуществ нового главы Минобороны эксперт назвал его организаторские способности, проявлявшиеся на любом месте работы.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

С одной стороны Белоусова характеризуют как крепкого «государственника», работавшего в последнее время сначала над концепцией, а затем и самим законом о технологической политике, так называемым «законом о реализации технологического суверенитета», с другой — как чиновника, сильной стороной которого является «умение абстрагироваться от попыток влияния со стороны заинтересованных групп, иногда даже от собственных симпатий или антипатий, и принять решение».

Несколько дней назад Андрей Белоусов представил на пленарной сессии Дня национальных приоритетов в рамках выставки-форума «Россия» модель новой экономической политики страны, которая, как он отмечал ранее, перешла в фазу «достаточно интенсивной перестройки». По его словам, работа, которая к 2030 году в соответствии с национальными целями должна дать РФ возможность обогнать Японию и выйти на четвертое место в мире по объему ВВП, будет базироваться на расширении экономики предложения: