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22:14, 12 мая 2024Россия

В Кремле рассказали о важности экономики силового блока

Песков: важно вписать экономику силового блока в экономику страны

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Таким образом Песков объяснил предложение президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны. Представитель Кремля также подчеркнул, что решение о том, чтобы ведомство возглавил гражданский человек было принято, потому что «на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций».

Сергей Шойгу, который занимал пост министра обороны, станет секретарем Совбеза. По словам Пескова, он будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК), а также курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

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      Сергей Грехов
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