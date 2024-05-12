Песков заявил о приближении бюджета Минобороны к уровню середины 80-х годов

Песков заявил, что бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х годов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что бюджет Министерства обороны приближается к уровню середины 80-х годов. Уточняется, что в настоящее время он составляет 6,7 процента ВВП, сообщает ТАСС.

«Бюджет Министерства обороны и силового блока совсем недавно был еще в районе трех процентов, потом он вырос до 3,4 процента, и уже в самое последнее время он вырос до 6,7 процента», — заявил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что, если брать в расчет «геополитические причины», данный показатель пока не критический, но является очень важным.

Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу покинет свой пост после утверждения нового состава правительства. На должность главы Минобороны президент Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.