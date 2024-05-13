«Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны
Кандидат на пост главы Минобороны России, бывший вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о не устраивающей его ситуации с военнослужащими, которые принимают участие в спецоперации (СВО) на территории Украины. Он пояснил, что недоволен тем, что приезжающих в отпуск бойцов отправляют в переполненные госпитали.
Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто переполнены. Этот вопрос надо решать
Белоусов также указал, что необходимо убрать излишнюю бюрократию при утверждении льгот. По его словам, данные вопросы должны решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. Он подчеркнул, что для этого есть технологические возможности.
«Нам есть над чем работать... Это касается и избыточной бюрократии, бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия», — заявил он.
Белоусов указал на необходимость проработки вопроса соцобеспечения участников СВО
По словам Белоусова, денежное довольствие военнослужащих в стране находится на хорошем уровне, однако есть ряд вопросов, которые необходимо проработать. В частности, это касается социального обеспечения участников СВО.
Действительно, у нас по денежному довольствию военнослужащих, которые участвуют в СВО, вместе с возможными выплатами, сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей
Белоусов отметил, что есть люди, которые получают гораздо больше, однако указал, что жизнь не сводится только к денежным выплатам. Предстоит решить ряд вопросов, в частности это касается обеспечения жильем участников спецоперации, выплат гражданскому персоналу в воинских частях, а также медицинского обслуживания.
Путин предложил Белоусова на пост министра обороны
Кандидатуру Белоусова на пост министра обороны предложил президент России Владимир Путин. Консультации по поводу его кандидатуры в Совете Федерации пройдут 13 и 14 мая.
Комментируя кадровые изменения, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента.
Песков подчеркнул, что решение о том, чтобы ведомство возглавил гражданский человек, было принято, потому что «на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций». Сергей Шойгу, занимавший пост министра обороны, станет секретарем Совбеза.