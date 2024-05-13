«Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны

Белоусов указал на проблемы с лечением и соцобеспечением бойцов в зоне СВО

Кандидат на пост главы Минобороны России, бывший вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о не устраивающей его ситуации с военнослужащими, которые принимают участие в спецоперации (СВО) на территории Украины. Он пояснил, что недоволен тем, что приезжающих в отпуск бойцов отправляют в переполненные госпитали.

Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто переполнены. Этот вопрос надо решать Андрей Белоусов кандидат на пост главы Минобороны России

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Белоусов также указал, что необходимо убрать излишнюю бюрократию при утверждении льгот. По его словам, данные вопросы должны решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. Он подчеркнул, что для этого есть технологические возможности.

«Нам есть над чем работать... Это касается и избыточной бюрократии, бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия», — заявил он.

Белоусов указал на необходимость проработки вопроса соцобеспечения участников СВО

По словам Белоусова, денежное довольствие военнослужащих в стране находится на хорошем уровне, однако есть ряд вопросов, которые необходимо проработать. В частности, это касается социального обеспечения участников СВО.

Действительно, у нас по денежному довольствию военнослужащих, которые участвуют в СВО, вместе с возможными выплатами, сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей Андрей Белоусов кандидат на пост главы Минобороны России

Белоусов отметил, что есть люди, которые получают гораздо больше, однако указал, что жизнь не сводится только к денежным выплатам. Предстоит решить ряд вопросов, в частности это касается обеспечения жильем участников спецоперации, выплат гражданскому персоналу в воинских частях, а также медицинского обслуживания.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Путин предложил Белоусова на пост министра обороны

Кандидатуру Белоусова на пост министра обороны предложил президент России Владимир Путин. Консультации по поводу его кандидатуры в Совете Федерации пройдут 13 и 14 мая.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Комментируя кадровые изменения, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента.

Песков подчеркнул, что решение о том, чтобы ведомство возглавил гражданский человек, было принято, потому что «на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций». Сергей Шойгу, занимавший пост министра обороны, станет секретарем Совбеза.