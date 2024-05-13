Белоусов рассказал о не устраивающей его ситуации с бойцами СВО

Кандидат на пост главы МО заявил о не устраивающей его ситуации с бойцами СВО

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент России Владимир Путин предложил на пост главы Минобороны (МО РФ) рассказал о ситуации с бойцами специальной военной операции (СВО), которая его не устраивает. Его заявление на консультациях в Совете Федерации приводит ТАСС.

Он пояснил, что недоволен тем, что военнослужащих, которые приезжают в отпуск, отправляют в переполненные госпитали.

Кроме того, Белоусов призвал работать над обеспечением участников боевых действий жильем.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала кандидатуру Белоусова на пост министра обороны удачным выбором президента России.

Кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны президент Владимир Путин предложил Совфеду 12 мая. В старом правительстве Белоусов занимал должность первого вице-премьера — на его место в обновленном кабмине предложили назначить главу Минпромторга Дениса Мантурова.