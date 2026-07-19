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23:28, 19 июля 2026Мир

Германия предложила лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты

МВД Германии предложило лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Добриндт

Александр Добриндт. Фото: Bernd Elme / Globallookpress.com

Германия предложила лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты. Такой подход в интервью Welt am Sontag поддержал министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт.

Беженцы призывного возраста, которые будут приезжать в страну, смогут подавать заявления на получение убежища по обычной процедуре вместо автоматического получения временной защиты.

Соответствующие предложение прозвучало после предварительного решения ЕС о продлении механизма временной защиты для украинцев с возможностью для европейских стран не распространять его на вновь прибывающих мужчин призывного возраста.

По словам главы МВД Германии, такие заявители должны проходить стандартную процедуру предоставления убежища с индивидуальным рассмотрением каждого дела. Речь идет о мужчинах в возрасте от 23 до 60 лет, которые только будут прибывать в страну. Изменения не касаются украинцев, уже находящихся в Германии по программе временной защиты.

Ранее Добриндт заявил, что возвращение молодых украинцев в зону боевых действий из Германии обоснованно.

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