МВД Германии предложило лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты

Германия предложила лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты. Такой подход в интервью Welt am Sontag поддержал министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт.

Беженцы призывного возраста, которые будут приезжать в страну, смогут подавать заявления на получение убежища по обычной процедуре вместо автоматического получения временной защиты.

Соответствующие предложение прозвучало после предварительного решения ЕС о продлении механизма временной защиты для украинцев с возможностью для европейских стран не распространять его на вновь прибывающих мужчин призывного возраста.

По словам главы МВД Германии, такие заявители должны проходить стандартную процедуру предоставления убежища с индивидуальным рассмотрением каждого дела. Речь идет о мужчинах в возрасте от 23 до 60 лет, которые только будут прибывать в страну. Изменения не касаются украинцев, уже находящихся в Германии по программе временной защиты.

Ранее Добриндт заявил, что возвращение молодых украинцев в зону боевых действий из Германии обоснованно.