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23:48, 19 июля 2026Спорт

Перерыв в финале ЧМ-2026 продлился 28 минут

Перерыв в финале ЧМ-2026 продлился 28 минут вместо обещанных 17
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Carl Recine/ Getty Images

Перерыв в финале ЧМ-2026 продлился 28 минут вместо обещанных 17. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В перерыве выступили Джастин Бибер, BTS, Мадонна и Шакира. Ожидалось, что пауза продлится 17 минут.

Финал чемпионата мира по футболу-2026 проходит в Ист-Рутерфорде, США. По итогам первого тайма команды играют вничью со счетом 0:0.

Президенту США Дональду Трампу дали потрогать Кубок мира на финале ЧМ-2026. Организаторы соревнований на девятой минуте игры принесли трофей в вип-ложу, где Трамп наблюдает за игрой. Американский лидер подержал Кубок в руках, хотя, согласно традициям, делать это могут только победители финального матча.

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