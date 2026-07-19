В ФИФА рассказали о продолжительности перерыва на финале ЧМ-2026

Перерыв на финале ЧМ-2026 продлится не более 17 минут

В Международной федерации футбола (ФИФА) рассказали о продолжительности перерыва на финале ЧМ-2026. Об этом сообщает Marca.

Перерыв на финале ЧМ-2026 продлится не более 17 минут. 11 минут будут отведены на шоу с участием звезд, оставшиеся шесть минут — на установку и демонтаж сцены, а также полив газона. В шоу ожидаются выступления Шакиры, Мадонны, Джастина Бибера, группы BTS и других артистов.

Финал чемпионата мира-2026 состоится 19 июля на стадионе «Metlife» в Ист-Рутерфорде. Встреча между сборными Испании и Аргентины начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее сборная Англии стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира-2026. Она обыграла в матче за третье место национальную команду Франции со счетом 6:4.