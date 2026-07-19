В Германии цены на бензин вызвали шок у водителей

Bild: В ФРГ зафиксировали новый скачок цен на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке

В Германии на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке вновь выросли цены на автомобильное топливо. Из-за резкого подорожания посещение автозаправок, как отмечается, стало вызывать у многих жителей страны настоящий психологический стресс, пишет газета Bild.

«Поездка на заправку снова вызывает шок», — отмечается в публикации.

По информации издания, стоимость полной заправки автомобиля в Германии теперь сопоставима с расходами на недельную продуктовую корзину. Средняя цена литра бензина Super достигла 2,328 евро, бензина E10 — 2,274 евро, а дизельного топлива — 2,305 евро. Наиболее заметно за последнюю неделю подорожал именно дизель: его стоимость выросла сразу на 6,7 цента за литр.

Дополнительное давление на автомобилистов оказала отмена государственной топливной скидки, действие которой в Германии завершилось с 1 июля.

Ранее декан факультета финансовой экономики МГИМО Игбал Гулиев заявил, что Европа семимильными шагами устремится к новому энергокризису, если вслед за США не ослабит санкции против российской нефти. По его словам, европейские лидеры подчеркивают приоритет навигации в Ормузском проливе и «все еще говорят про ценовой потолок».