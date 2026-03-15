08:32, 15 марта 2026

Раскрыты последствия отказа от ослабления антироссийских санкций для ЕС

Экономист Гулиев: ЕС погрузится в энергокризис без ослабления санкций против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) семимильными шагами устремятся к новому энергокризису, если вслед за США не ослабят санкции против российской нефти. Об этом заявил декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев в беседе с РИА Новости.

Эксперт усомнился, что Евросоюз последует примеру США. По его словам, европейские лидеры подчеркивают приоритет навигации в Ормузском проливе и «все еще говорят про ценовой потолок».

Ранее спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал подробности снятия ограничений США на российскую нефть. Он уточнил, что США сняли ограничения на сто миллионов баррелей нефти из России.

США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

    Последние новости

    Трамп сделал новое загадочное заявление о верховном лидере Ирана

    Перспективу кометы MAPS врезаться в Солнце оценили

    На Западе заговорили о расколе между Рубио и Вэнсом

    Пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов и бездомных

    Удар США по школе для девочек в Иране назвали ошибкой искусственного интеллекта

    Раскрыты последствия отказа от ослабления антироссийских санкций для ЕС

    В США испугались стремительной потери союзников из-за Ирана

    На Кубе митингующие из-за энергокризиса разгромили офис компартии

    Трамп поставит премьера одной страны в неловкое положение

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Все новости
