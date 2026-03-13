Реклама

07:14, 13 марта 2026Экономика

Раскрыты подробности о снятии ограничений США на российскую нефть

Дмитриев: США сняли ограничения на сто миллионов баррелей нефти из России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Reuters

Спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал подробности снятия ограничений США на российскую нефть. Об этом он написал в Telegram-канале.

Дмитриев уточнил, что США сняли ограничения на сто миллионов баррелей нефти из России.

«Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите», — подчеркнул он.

По мнению Дмитриева, власти США фактически признали, что без российских энергоресурсов глобальный рынок не остается стабильным.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

