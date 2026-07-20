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23:52, 19 июля 2026Спорт

В перерыве финала чемпионата мира на поле развернули полотно с русскими словами

В перерыве финала чемпионата мира на поле развернули полотно с русскими словами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Во время шоу в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу поле накрыли полотном, на котором было написано несколько русских слов. На это обратил внимание ТАСС.

На полотне было написано много слов на разных языках мира. По-русски там можно было прочитать слова «мир», «любовь» и «исследовать». Кроме того, на нем была нарисована футболка с надписью Russia.

Всего перерыв длился 27 минут вместо положенных 15. За это время успели выступить Мадонна, BTS, Шакира и Джастин Бибер.

Ранее президенту США Дональду Трампу дали потрогать Кубок мира на финале ЧМ-2026.

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