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00:02, 20 июля 2026РоссияЭксклюзив

Большинство опрошенных россиян поддержали возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку

«Лента.ру»: Большинство россиян поддержали возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Большинство опрошенных россиян (73 процента) выступили за возвращение памятника советскому революционеру Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве, свидетельствует опрос, проведенный «Лентой.ру» среди читателей.

Так, почти 40 процентов опрошенных россиян (9948 читателей) считают, что снос памятника в российской столице в 1991 году был ошибкой. Еще почти 30 процентов пользователей (7474 человека) заявили о необходимости вернуть памятник, поскольку Дзержинский — это значимая историческая фигура.

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При этом 27 процентов участников опроса (6713 пользователей) считают, что памятник возвращать не нужно. Еще 3 процента (926 человек) заявили о необходимости сделать это позже, отметив, что «еще не время».

Всего в опросе принял участие 25 061 читатель «Ленты.ру».

20 июля 2026 исполняется 100 лет со дня смерти Феликса Дзержинского — революционера, советского государственного деятеля и первого руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Его имя чаще всего связывают с созданием и деятельностью советских органов государственной безопасности, однако его деятельность не ограничивалась работой спецслужб. После окончания Гражданской войны Дзержинский участвовал в восстановлении экономики страны: занимался развитием железнодорожной сети, курировал тяжелую металлургию, металлообрабатывающую промышленность, судостроение и стоял у истоков советского автомобилестроения. Также он уделял большое внимание борьбе с беспризорностью и сокращению бюрократического аппарата. К столетию со дня смерти Дзержинского «Лента.ру» выпустила специальный материал, посвященный малоизвестным страницам его биографии и роли в восстановлении Советского государства.

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