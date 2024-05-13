Путин предложил Белоусова на пост министра обороны

Путин предложил Белоусова на должность министра обороны России вместо Шойгу

Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны страны. Об этом сообщили в Совете Федерации.

Сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

11 мая стало известно, что до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России Белоусов покинет правительство и перейдет на новое место работы. На его должность предложен глава Минпромторга Денис Мантуров.