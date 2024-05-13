Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:28, 13 мая 2024Россия

Путин предложил Белоусова на пост министра обороны

Путин предложил Белоусова на должность министра обороны России вместо Шойгу
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны страны. Об этом сообщили в Совете Федерации.

Сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

11 мая стало известно, что до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России Белоусов покинет правительство и перейдет на новое место работы. На его должность предложен глава Минпромторга Денис Мантуров.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Меры уже предпринимаются». В России пообещали наказать виновных в обстреле Белгорода

      В Белгороде завершили поисковые работы после обрушения десятиэтажки

      Аналитик назвал главные качества Белоусова

      Найдена уязвимая точка в неизлечимом вирусе

      На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

      Путин предложил Белоусова на пост министра обороны

      Защита арестованного в России американца обжаловала меру пресечения

      Стало известно о применении ВСУ отравляющих веществ

      Россиянам назвали требующий обязательного обращения к врачу симптом

      В Генпрокуратуре оценили отказ Канады выдать эсэсовца Гунько

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше