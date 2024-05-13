Белоусов призвал решить проблему бюрократии с подтверждением льгот военных

Белоусов: нужно решить проблему бюрократии с подтверждением льгот военнослужащих

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент России Владимир Путин предложил назначить главой Минобороны, призвал решить проблему бюрократии, которая связана с подтверждением льгот военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам есть над чем работать… Это касается и избыточной бюрократии, бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия», — заявил он.

11 мая стало известно, что Андрей Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы.

Спустя день выяснилось, что президент России предложил назначить Белоусова министром обороны страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что его представили в Совет Федерации в качестве кандидата на пост главы Минобороны.