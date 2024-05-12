Шойгу покинет должность министра обороны спустя 12 лет на посту. Как на это отреагировали в России и за рубежом?

В России и в мире отреагировали на уход Шойгу с поста министра обороны

Сергей Шойгу, занимавший пост министра обороны 12 лет, покинет свою должность. Президент России предложил назначить бывшего вице-премьера и экономиста Андрея Белоусова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это решение, тем, что «министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».

Совет Федерации должен не позднее, чем через неделю, проинформировать Путина об итогах рассмотрения представленной кандидатуры. Затем президент сможет подписать указ о назначении.

В России оценили назначение Белоусова министром обороны

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал решение продуманным, выверенным и точным.

Раз внес президент, верховный главнокомандующий, значит, это абсолютно продуманное, выверенное и точное решение. Тут других мнений быть не может Андрей Картаполов глава комитета Госдуме по обороне

Экономист Николай Кульбака заявил, что идея назначить Белоусова новым министром обороны указывает на то, что «нужна именно экономическая составляющая оборонного комплекса». Вместе с этим он выразил сомнение, что кадровые изменения приведут к радикальным реформам.

Белоусов — сторонник командно-административной экономики, и едва ли он будет делать какие-то другие реформы. Скорее всего, не для этого он туда поставлен. Речь идет о том, чтобы наладить работу, потребуется организационный ресурс, чисто управленческая работа, причем не военной половины министерства, а его производственной стороны Николай Кульбака экономист

Политолог Илья Гращенков назвал уход Шойгу «шоком для генералитета», который еще нужно будет пережить.

Минобороны отныне — это «снабжение», а Белоусов — сторонник той самой мобилизационной экономики, которую теперь придется провести строго локально в армии Илья Гращенков политолог

На Украине сочли назначение «очень плохими новостями»

Украинский экономист Алексей Кущ назвал назначение «очень плохими новостями» для Киева.

По его словам, сейчас все идет к резкому росту динамики российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и наращиванию в РФ военного производства. Кущ назвал Белоусова тем человеком, который сыграл важную роль в создании «модели роста экономики РФ, глубоких структурных трансформаций и адаптации к санкциям».

Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно Алексей Кущ экономист

Как отреагировали мировые СМИ?

Агентство Reuters называет предложение сменить министра обороны неожиданным, а также, что встряска застала российских элит врасплох. В материале называют изменение попыткой Путина «подвергнуть оборонные расходы более тщательному контролю, чтобы обеспечить эффективное расходование средств».

Bloomberg выразило мнение, что потребность в новом главы Минобороны была вызвана, в частности, коррупционным скандалом с участием экс-заместителя Шойгу Тимура Иванова, который находится под арестом по обвинению в получении взятки. Кроме того, агентство вспоминает конфликт Евгения Пригожина с Шойгу, который публично требовал отставки экс-министра.

Газета Politico приводит похожее мнение бывшего полковника британской военной разведки и специалиста по планированию НАТО Филиппа Ингрэма. По его словам, смена министра «позволяет Путину держать Шойгу на стороне, одновременно привлекая кого-то, кто, возможно, сможет справиться с последствиями коррупции в российском Министерстве обороны».