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23:23, 12 мая 2024Бывший СССР

Украину предупредили об «очень плохих новостях» из-за Белоусова

Экономист Кущ предупредил Украину об «очень плохих новостях» из-за Белоусова

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Назначение первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ — это «очень плохие новости» для Киева, заявил украинский экономист Алексей Кущ. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».

Украинский эксперт отметил, что сейчас все идет к резкому росту динамики российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и наращиванию в РФ военного производства. Кущ назвал Белоусова тем человеком, который сыграл важную роль в создании «модели роста экономики РФ, глубоких структурных трансформаций и адаптации к санкциям».

«Для нас очень плохие новости, так как у нас должны министры следить за антиподами политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно», — предупредил экономист.

Ранее стало известно, что Белоусов представлен в Совфед в качестве кандитата на пост министра обороны России. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин.

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      Марина Совина
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