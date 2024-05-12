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22:26, 12 мая 2024Россия

Белоусова представили кандидатом на пост главы Минобороны России

Песков: Белоусова представили в Совфед кандидатом на пост министра обороны РФ
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов представлен в Совфед в качестве кандитата на пост министра обороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля высказался о предложении российского лидера Владимира Путина назначить Белоусова главой военного ведомства. «Он представлен в Совет Федерации», — отметил пресс-секретарь.

Нынешний министр обороны России Сергей Шойгу покинет свой пост после утверждения нового состава правительства.

11 мая стало известно, что Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет кабмин и перейдет на новую должность. На его пост предложен глава Минпромторга Денис Мантуров.

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      Марина Совина
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