Белоусова представили кандидатом на пост главы Минобороны России

Песков: Белоусова представили в Совфед кандидатом на пост министра обороны РФ

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов представлен в Совфед в качестве кандитата на пост министра обороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля высказался о предложении российского лидера Владимира Путина назначить Белоусова главой военного ведомства. «Он представлен в Совет Федерации», — отметил пресс-секретарь.

Нынешний министр обороны России Сергей Шойгу покинет свой пост после утверждения нового состава правительства.

11 мая стало известно, что Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет кабмин и перейдет на новую должность. На его пост предложен глава Минпромторга Денис Мантуров.