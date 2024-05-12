В Госдуме оценили решение выдвинуть Белоусова министром обороны

Картаполов назвал решение выдвинуть Белоусова министром обороны выверенным

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил предложение президента России Владимира Путина выдвинуть бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны. По его словам, если решение было принято главой государства, значит, оно выверенное и продуманное. Его цитирует ТАСС.

«Раз внес президент, верховный главнокомандующий, значит это абсолютно продуманное, выверенное и точное решение. Тут других мнений быть не может», — сказал он.

12 мая Путин предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который станет секретарем Совбеза.

Совет Федерации должен не позднее, чем через неделю, проинформировать Путина об итогах рассмотрения представленной кандидатуры. Затем президент сможет подписать указ о назначении.