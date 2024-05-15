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15:39, 15 мая 2024Россия

Путин впервые прокомментировал смену главы Минобороны

Путин связал назначение Белоусова с увеличившимися расходами на оборону
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны вместо Сергея Шойгу. Главу государства цитирует ТАСС.

Президент связал назначение Белоусова с увеличившимися расходами на оборону страны. Путин отметил, что сейчас оборонные расходы растут и составляют 8,7 процента ВВП. «Это не 13 процентов, как было в СССР, но тоже солидная величина. Это большой ресурс, и мы обязаны им распорядиться рачительно и эффективно», — заявил российский президент.

Путин напомнил, что новый министр обороны Белоусов ранее возглавлял Министерство экономического развития и работал помощником президента. Его опыт поможет «вписать» экономику армии и ОПК в общую экономику страны, уверен Путин.

На этой же встрече присутствовал и Шойгу. Путин поблагодарил бывшего главу Минобороны за его работу на этой должности. Шойгу проработал министром обороны 12 лет.

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      Варвара Кошечкина
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