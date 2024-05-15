Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны

Путин: назначение Белоусова главой МО связано с возросшими расходами на оборону

Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны (МО) России связано с возросшими расходами на оборону и безопасность. Об этом заявил президент Владимир Путин, его речь опубликована на сайте Кремля.

На встрече с командующими войсками военных округов Путин представил им нового министра обороны. Президент объяснил, что расходы на оборону и безопасность в текущем году составят около 8,7 процента ВВП, и добавил, что Белоусов прекрасно понимает, как вписать экономику всего силового блока и Минобороны в общую экономику страны. «Это чрезвычайно важная вещь», — резюмировал глава государства.

Ранее Белоусов высказался о своих задачах во главе Минобороны. В частности, президент поставил перед ним задачу сделать военную экономику и работу оборонного ведомства максимально открытой к инновациям. Среди приоритетных задач МО министр также назвал обеспечение современным вооружением и техникой группировки в зоне специальной военной операции.

Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что предложение Путиным кандидатуры Белоусова на пост министра обороны было ожидаемо и связано с необходимостью сбалансирования экономического механизма. Задачу по оптимизации экономики поручили опытному человеку, заявил эксперт, добавив, что Белоусов известен как человек, занимающийся оптимизацией и структурированием.