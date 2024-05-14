«Ошибаться можно, врать — нельзя». Белоусов высказался о мобилизации и своих задачах во главе Минобороны

Кандидат на пост главы Минобороны Белоусов отверг идею мобилизации в России

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов на пленарном заседании Совета Федерации назвал одной из главных задач комплектование Вооруженных сил. По его словам, этот процесс уже запущен. При этом Белоусов отметил, что речь не идет о мобилизации.

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Белоусов заявил о намерении интегрировать экономику ВС в общую экономику страны

Кандидат на пост министра обороны также рассказал, что президент России Владимир Путин поручил ему обеспечить интеграцию экономики Вооруженных сил (ВС) России в общую экономику страны.

«С учетом объективного роста оборонных расходов, который превысил уже 6,7 процента ВВП страны. Задача эта непростая, комплексная, предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов», — сказал Белоусов.

Вторая задача, поставленная президентом, — сделать военную экономику, работу Минобороны максимально открытой к инновациям, добавил чиновник.

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Белоусов также подчеркнул, что необходимо упреждать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сфере новых технологий — обобщать опыт их применения и отрабатывать новые методы боевых действий.

«Противник быстро учится. Ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно. И нам здесь нужно не просто учиться и следовать, нам нужно упреждать противника», — отметил он.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Кандидат на пост министра обороны поставил вопрос об оснащении армии

Белоусов среди приоритетных задач Минобороны также назвал обеспечение современным вооружением и техникой группировки в зоне специальной военной операции (СВО).

«Прежде всего речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, поставках, обеспечении поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и так далее», — перечислил он.

Чиновник отметил, что это требует ежедневного и даже ежечасного включения, нахождения на постоянной связи с военными. Также он подчеркнул, что задач СВО нужно добиваться с минимальными человеческими потерями.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Белоусов высказался о Шойгу и назвал главный принцип своей работы

Отдельно кандидат на пост высказался о своем предшественнике, экс-министре обороны Сергее Шойгу. По его словам, под руководством Шойгу в России появилась современная система вооруженных сил.

«Для решения этих задач сформирована хорошая основа: под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей», — сообщил Белоусов, добавив, что это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач.

Также чиновник назвал свой главный принцип в работе: «Я руководствовался принципом всегда, железобетонный принцип: ошибаться можно, врать нельзя».