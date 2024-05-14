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14:55, 14 мая 2024Россия

Предложенный Путиным министр обороны впервые высказался о Шойгу

Кандидат на пост главы МО Белоусов: при Шойгу появилась современная система ВС

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Во время руководства Сергеем Шойгу Минобороны в России появилась современная система вооруженных сил. Так о бывшем главе оборонного ведомства высказался кандидат на пост главы ведомства Андрей Белоусов во время выступления в Совете Федерации, трансляция ведется в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Это высказывание стало первой оценкой Белоусовым деятельности Сергея Шойгу.

«Нашим преимуществом сегодня является огромный резерв кадровой подпитки из людей, прошедших специальную военную операцию. (...) Сформирована хорошая основа под руководством Сергея (...) Шойгу, создана современная система вооруженных сил, которая достигает поставленных целей», — заявил кандидат на пост министра обороны. Белоусов подчеркнул, что проделанная Шойгу работа является огромным подспорьем для выполнения президентских поручений в сфере обороны.

Кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны президент Владимир Путин предложил Совфеду в воскресенье, 12 мая. В старом правительстве Белоусов занимал должность первого вице-премьера — на его место в обновленном кабмине предложили назначить главу Минпромторга Дениса Мантурова. Экс-министр обороны Сергей Шойгу стал секретарем Совбеза страны.

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      Марк Леонов
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