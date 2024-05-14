Предложенный Путиным министр обороны отверг идею мобилизации

Белоусов назвал своей ключевой задачей комплектование ВС РФ, а не мобилизацию

Предложенный президентом России Владимиром Путиным кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов назвал комплектование Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) своей ключевой задачей в случае назначения на новую должность. Об этом он заявил в ходе выступления в Совфеде, трансляция которого велась в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Белоусов отдельно подчеркнул, что речь идет о плановых мерах, а не о мобилизации. «Этот процесс уже запущен — как призыв граждан, так и особенно важно — контрактование», — заявил он.

Помимо этого, политик впервые высказался о бывшем главе оборонного ведомства Сергее Шойгу. Белоусов отметил, что за время его руководства министерством появилась современная система вооруженных сил.

Ранее Белоусов заявил о своем недовольстве тем, что военнослужащих, которые приезжают в отпуск из зоны специальной военной операции, отправляют в переполненные госпитали. Кроме того, он призвал работать над обеспечением участников боевых действий жильем.

11 мая стало известно, что Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство. 12 мая Путин предложил его кандидатуру на пост нового главы Минобороны. В свою очередь, бывший руководитель ведомства Сергей Шойгу стал секретарем Совбеза, сменив Николая Патрушева.