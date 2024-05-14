Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 14 мая 2024Россия

Предложенный Путиным министр обороны отверг идею мобилизации

Белоусов назвал своей ключевой задачей комплектование ВС РФ, а не мобилизацию

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Предложенный президентом России Владимиром Путиным кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов назвал комплектование Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) своей ключевой задачей в случае назначения на новую должность. Об этом он заявил в ходе выступления в Совфеде, трансляция которого велась в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Белоусов отдельно подчеркнул, что речь идет о плановых мерах, а не о мобилизации. «Этот процесс уже запущен — как призыв граждан, так и особенно важно — контрактование», — заявил он.

Помимо этого, политик впервые высказался о бывшем главе оборонного ведомства Сергее Шойгу. Белоусов отметил, что за время его руководства министерством появилась современная система вооруженных сил.

Материалы по теме:
Сенсационная отставка Шойгу, возвышение губернаторов и другие перестановки. Каким станет новое правительство России?
Сенсационная отставка Шойгу, возвышение губернаторов и другие перестановки.Каким станет новое правительство России?
13 мая 2024
«Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны
«Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны
13 мая 2024
«Человек, который опережает время». Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
«Человек, который опережает время». Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
13 мая 2024

Ранее Белоусов заявил о своем недовольстве тем, что военнослужащих, которые приезжают в отпуск из зоны специальной военной операции, отправляют в переполненные госпитали. Кроме того, он призвал работать над обеспечением участников боевых действий жильем.

11 мая стало известно, что Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство. 12 мая Путин предложил его кандидатуру на пост нового главы Минобороны. В свою очередь, бывший руководитель ведомства Сергей Шойгу стал секретарем Совбеза, сменив Николая Патрушева.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Предложенный Путиным министр обороны впервые высказался о Шойгу

      Россиянам рассказали о возможности пересадить подмерзшие растения на даче

      Глава МВД России анонсировал реформу в миграционной сфере

      Уровень безработицы в России назвали аномальным

      «Роскосмос» допустил продление эксплуатации МКС после 2028 года

      У соли обнаружили еще одно опасное свойство

      ВСУ впервые обстреляли регион России из немецкого танка Leopard 2

      Глава МВД назвал долю совершенных иностранцами преступлений в России

      В Кремле оценили возможность лишения Макаревича звания народного артиста

      В Омской области зафиксировали рекордный уровень воды в реке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше