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14:01, 13 мая 2024Россия

Аналитик объяснил предложение Путина назначить нового министра обороны

Аналитик Леонков о Белоусове: потребовалось отлаживание экономики в армии

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Предложение президентом Владимиром Путиным кандидатуры Андрея Белоусова на пост министра обороны ожидаемо и связано с необходимостью сбалансирования экономического механизма. Об этом, объясняя назначение, заявил военный эксперт Алексей Леонков, его слова приводит RT.

«То, что произошло, это было ожидаемо, потому что современная обстановка и то, что мы получаем в ходе специальной военной операции, требует изменения или, скажем, отлаживания механизма, прежде всего экономического механизма, в нашей армии», — считает аналитик.

Леонков обратил внимание, что с экономикой также связан выпуск снарядов и наполнение складов вооружением как для специальной военной операции, так и для учебно-боевой подготовки.

Задачу по оптимизации экономики поручили опытному человеку, заявил эксперт, добавив, что Белоусов известен как человек, занимающийся оптимизацией и структурированием. Эти процессы помогут сделать армию гибким механизмом, реагирующим на любые виды и масштабы угроз.

Шойгу же, по мнению Леонкова, пошел на повышение и будет заниматься стратегическими вопросами, связанными с нацбезопасностью, а также вопросами военно-технического сотрудничества.

Кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны президент Владимир Путин предложил Совфеду в воскресенье, 12 мая. В старом правительстве Белоусов занимал должность первого вице-премьера — на его место в обновленном кабмине предложили назначить главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Белоусов в 2012-2013 годах возглавлял Минэкономразвития, затем до 2020 года был помощником президента России по экономическим вопросам. Первым зампредседателя кабмина Белоусова назначили в январе 2020 года. Предложенный на пост главы Минобороны кандидат в том же году, когда глава кабмина Михаил Мишустин заразился коронавирусом, три недели исполнял обязанности премьер-министра.

Политолог Сергей Марков ранее назвал две основные задачи Белоусова на посту министра обороны. По его словам, ими станут борьба с коррупцией и превращение армии России в максимально инновационную и быстро развивающуюся структуру. В качестве возможной причины его назначения директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов назвал подход Белоусова к инновациям.

Нынешний министр обороны Сергей Шойгу покинет свой пост — его назначили секретарем Совбеза страны. Шойгу будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК), а также начнет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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