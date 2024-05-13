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09:22, 13 мая 2024Россия

Названа возможная причина назначения Белоусова на пост министра обороны России

«Ведомости»: Белоусова назначили министром обороны из-за подхода к инновациям

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Андрея Белоусова предложили на пост министра обороны в связи с его подходами к внедрению инноваций, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Возможную причину назначения он назвал в беседе с «Ведомостями».

По мнению эксперта, Белоусов в последнее время играл одну из ведущих ролей в организации внедрения беспилотной техники. Этот проект, как утверждает Пухов, равнозначен созданию ядерного оружия, ракетной техники и противовоздушной обороны (ПВО) в СССР в послевоенное время.

Одной из важнейших задач Белоусова будет внедрение в Вооруженные силы новых технологий, заявил специалист, напомнив, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости опережающего в сравнении с противником внедрения технологий. Белоусов же, по словам Пухова, хорошо понимает роль военных инноваций.

Политолог Сергей Марков ранее назвал две основные задачи Белоусова на посту министра обороны. По его словам, ими станут борьба с коррупцией и превращение армии России в максимально инновационную и быстро развивающуюся. В свою очередь, военный аналитик Игорь Коротченко ранее счел, что опыт решения задач, который есть у Белоусова, поможет достичь победы в СВО

Путин 12 мая предложил Совфеду назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны. Накануне стало известно, что Белоусов покинет свой пост в кабмине — на его место предложили назначить главу Минпромторга Дениса Мантурова. Как объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, назначение гражданского человека главой оборонного ведомства повысит открытость Минобороны для инноваций и передовых идей.

Нынешний министр обороны Сергей Шойгу покинет свой пост. Путин назначил его секретарем Совбеза страны. Шойгу будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК), а также начнет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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